Heftige Oktober-Unwetter „wie im Hochsommer“

Nachdem der Föhnsturm am Samstag zunächst vor allem in der Obersteiermark für Schäden gesorgt hatte, verlagerte er sich in den Abendstunden in den Südosten des Landes. Dort gingen auch heftige Gewitter mit Starkregen, Tausenden Blitzen und Hagel nieder - ungewöhnlich für einen Oktobertag. Insgesamt gab es laut der steirischen Feuerwehr-Landesleitzentrale 150 Einsätze.