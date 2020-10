Sturm entwurzelt viele Bäume - Straßen gesperrt!

Ramsau am Dachstein war über den Straßenweg nicht erreichbar. Die Talbachklamm in Schladming wurde ebenso mit Bäumen übersät wie eine Serpetinenstraße in der Ski-WM-Gemeinde. Auf einem Parkplatz nahe des Gleinalmtunnels (A9) bei St. Michael in der Obersteiermark (Bezirk Leoben) wurde ein Lkw von einem umstürzenden Baum getroffen.