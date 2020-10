Zweitbeteiligter nach Unfall einfach geflüchtet

Gegen 11.35 Uhr kam es am Samstag in der Schloßgasse im Ortsgebiet von Lienz zu einer Streifkollision zwischen dem PKW einer 52-jährigen Einheimischen und einem weiteren Auto. Der Zweitbeteiligte, der in Fahrtrichtung Osten Richtung Zentrum unterwegs war, fuhr nach der Kollision aber ohne anzuhalten einfach weiter. Am Unfallort blieb ein graues Fahrzeugteil des Fahrzeuges zurück. Der Flüchtige sowie Zeugen des Unfalles werden ersucht, sich bei der Polizei Lienz unter 059133/7230 zu melden.