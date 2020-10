Duell mit Salzburg wie Besuch beim Zahnarzt

Doch so schmerzhaft ein Zahnarztbesuch oft sein kann, so furchtlos gehen die Oststeirer in das Duell mit den Mozartstädtern. Und das, obwohl die Salzburger (die nur eines der letzten 61 Heimspiele verloren haben) die einzige Mannschaft sind, gegen die Tadic & Co. bisher noch nie gewonnen haben. Zudem kassierte Hartberg gegen die Marsch-Truppe bisher 24 Treffer in der Liga - so viele wie gegen keine andere Mannschaft.