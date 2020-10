Sanktionsdrohungen gegen Türkei bleiben aufrecht

Einigung beim EU-Sondergipfel in Brüssel: Die EU hält im Konflikt um Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer ihre Sanktionsdrohungen gegen die Türkei aufrecht. Bei ihrem Gipfeltreffen einigten sich die Staats- und Regierungschefs in der Nacht auf Freitag darauf, im Fall neuer einseitiger Maßnahme der Türkei alle möglichen Instrumente und Optionen zu nutzen, wie aus den Schlussfolgerungen hervorgeht. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zeigte sich in der Früh erfreut darüber, dass es „erstmals klare Sanktionsdrohungen in Richtung Türkei“ gebe, wenn diese „weiterhin Völkerrecht bricht“. Auch der Weg für EU-Sanktionen gegen Weißrussland ist nach einer wochenlangen Blockade frei.