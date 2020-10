Armenien warnt vor „zweitem Syrien“ im Kaukasus

Zuvor hatte das russische Außenministerium bestätigt, Hinweise auf den Einsatz von Söldnern illegaler Terrororganisationen zu haben. Russland forderte den Abzug der Islamisten. Am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel gab Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in einem Statement an Journalisten an, ebenfalls über „Beweise“ für den Einsatz von syrischen Söldnern in Berg-Karabach zu verfügen.