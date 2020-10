Kurz: „Alle Türkei-Optionen bleiben am Tisch“

So viele Probleme und so wenige fertige Lösungen

Nach dem Treffen mit Michel traf Kurz noch den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Am Nachmittag kommen dann die EU-Staats- und Regierungschefs zusammen. Bei dem Sondergipfel geht es vor allem darum, Handlungsfähigkeit in der Außenpolitik zu demonstrieren. Doch das zweitägige Treffen wird auch von schweren inneren Konflikten überschattet - selten gab es bei einem EU-Gipfel so viele Probleme und so wenige fertige Lösungen.