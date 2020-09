Schallenberg fordert „dringende Deeskalation“

Die Krise in Berg-Karabach zeige, wie schnell aus einem schwelenden ein heißer Konflikt werden kann, sagte Schallenberg im Rahmen einer aktuellen Aussprache im Außenpolitischen Ausschuss des Nationalrats. Spannungen sollten in Worte und Taten abgebaut werden, sagte der Außenminister in Richtung sämtlicher Akteure in der Region.