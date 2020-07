„Türkei ist kein verlässlicher Partner Europas“

Die Umwandlung der Hagia Sophia von einem Museum in eine Moschee schlägt weiter hohe Wellen: Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat am Montag die Umwidmung einmal mehr kritisiert, er sieht dahinter das „jüngste Glied einer Kette von Provokationen“ der Türkei von Präsident Recep Tayyip Erdogan. In Hinblick auf die Entwicklungen in Libyen und im Nordirak sagte er vor dem EU-Außenrat am Montag in Brüssel, „die Türkei ist einfach kein verlässlicher Partner Europas“.