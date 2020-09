Europas Städte wollen Airbnb an den Kragen

In jeder europäischen Stadt gebe es Beschränkungen, was die Zahl der Übernachtungen in Apartments angehe, sagte Eefting dem Nachrichtensender Euronews. Das sei von Stadt zu Stadt unterschiedlich, wichtig sei aber, die Zahl der Übernachtungen zu begrenzen. All diese Informationen würden von der Plattform gespeichert, denn diese kontrolliere das Buchungssystem, die Stadt dagegen nicht.