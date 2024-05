Royal, den keiner kennt – Happy Birthday Archie

Royal-Experte Michael Begasse sagte gegenüber RTL: „Zum Glück gibt es Skype, denn sonst wüsste selbst Charles III., so wie der Rest der Welt auch, kaum, wie sein Enkel überhaupt aussieht. Denn das haben Meghan und Harry wirklich geschafft: dass das Geburtstagskind frei und fern von allen aufdringlichen Medien in den USA aufwachsen kann.“ Und weiter: „Happy Birthday, kleiner Archie, Glückwunsch an die Nummer sechs der britischen Thronfolge, die quasi niemand kennt!“