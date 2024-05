Rublew: Nach Titelgewinn ab ins Krankenhaus

Er habe vor, einen genauen Check durchzuführen. „Denn erstmals in meinem Leben fühle ich mich so schlecht“, betonte der in der neuen Weltrangliste am Montag auf Rang sechs vorgestoßene 16-fache ATP-Turniersieger. Doch nicht nur eine Krankheit hatte ihn behindert, vor dem Finale hatte er auch eine Betäubungsspritze wegen Fußproblemen bekommen. „Ich hätte sonst nicht einmal meinen Schuh anziehen können“, erläuterte Rublew, der aufgrund einer schlechten sportlichen Phase mit wenig Hoffnungen ins Turnier gestartet war.