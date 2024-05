„Dann hat die Oma aufgehört zu schreien…“

Unvermittelt wortlos in Hals gestochen

Vergangenen November eskalierte die Situation endgültig. Völlig unvermittelt nahm der Steirer ein Küchenmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge und stach seiner Frau, die am Tisch Zeitung las, in den Hals. Als die blutende Frau mit dem jugendlichen Enkelsohn ins Freie floh („Hilf mir, hat die Oma immer wieder geschrien, aber ich wusste nicht, was ich tun soll“, schilderte der junge Steirer), lief der Frühpensionist mit dem Messer hinterher.