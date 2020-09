Rendi-Wagner an Kurz: „Respektlos und beschämend“

Staatshilfen an Jobgarantien koppeln

„Es kann wohl nicht sein, dass es Unternehmer gibt, die Corona-Staatshilfen bekommen und trotzdem Mitarbeiter mir nichts dir nichts auf die Straße setzen, obwohl sie in den letzten Monaten eine hohe Summe an Staatshilfen bekommen haben.“ Die Unternehmen hätten teilweise Millionen an Förderungen für Forschung und Entwicklung bekommen und würden dieses Know-how jetzt in der Corona-Krise nehmen, „um in Billiglohnländer abzuwandern“. Deshalb forderte sie, dass finanzielle Unterstützungen an Job- und Standortgarantien gekoppelt werden müssten.