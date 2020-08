ATB Spielberg: Hunderte Teilnehmer bei Demo

Zweite Demonstration diese Woche

Erst am Montag hatte die Belegschaft eine Demonstration geplant gehabt (siehe Video oben), doch die Geschäftsleitung hatte zu einer eigenen Versammlung gerufen, an der die Mitarbeiter teilnehmen mussten. Einzeln seien ihnen dann die Kündigungsschreiben ausgeteilt worden. Rund 250 Menschen hatten sich aber schon am Montag vor dem Betriebsgelände versammelt und eine Solidaritätskundgebung veranstaltet.