SPÖ-Vorschlag: Förderungen nur bei Joberhalt

Abwanderung von Arbeitsplätzen stoppen

„Das Prinzip Hoffnung ist zu wenig. Es muss etwas getan werden, die Abwanderungen von Arbeitsplätzen zu stoppen. Es kann nicht sein, dass Konzerne jahrelang Förderungen kassieren und dann in der Corona-Krise die Chance nutzen, um ins billigere Ausland abzuwandern. So geht man mit Menschen nicht um, die oft jahrzehntelang in einem Betrieb gearbeitet haben“, betont SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. In der kommenden Woche lädt sie Betriebsräte von betroffenen Firmen nach Wien.