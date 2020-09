Auto-Freak bedrohte 75-Jährigen mit dem Tod

Was für eine Schnapsidee! Mit einem Ferrari und seinem zehnjährigen Sohn am Beifahrersitz raste am Sonntag ein Geschäftsmann (36), der auch Jäger ist, sturzbetrunken durch Kirchberg/Raab. Ein Pensionist erstattete Anzeige. Daraufhin drehte der Mann endgültig durch. Jetzt sitzt er in der Justizanstalt Graz-Jakomini.