Dritte Nachbesserung beim Bus&Bahn-Angebot

Spät, aber doch hat Mobilitäts-Landesrätin Ingrid Felipe (Grüne) ein Einsehen mit vielen Schülern, die wie die Ölsardinen in den Bussen auf dem Weg zur Schule ausharren müssen: Ab Montag werden vier weitere Kurse zu Stoßzeiten mit zusätzlichen Fahrzeugen bedient. „Nach eingehender Beobachtung der Verkehrsbewegungen in den ersten beiden Schulwochen haben wir nun gezielt nachgelegt. Durch diese Zusatzleistungen wird das Angebot am Morgen und zur Mittagszeit verstärkt“, sagt die grüne Landesrätin.