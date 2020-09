Wien auf 1450-Kritik: „Nur 30 Sekunden Wartezeit“

Ab Montag gilt Gastro-Registrierungspflicht

Und auch an einer anderen Front in Sachen Bekämpfung der Weiterverbreitung des Coronavirus gibt es in Wien ab Montag eine neue Regelung: Gastronomiebetriebe müssen die Daten ihrer Gäste für ein effizientes Contact Tracing erfassen. Die Figlmüller Group, die in der Bundeshauptstadt sechs Betriebe führt, hat dazu eine digitale Lösung gefunden. Gemeinsam mit der Diamir Holding wurde das Online-Tool „Gast-CheckIn“ entwickelt, wie man in einer Aussendung verkündete. Dabei sollen Gäste einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und ihre Daten dann in Online-Formular eingeben.