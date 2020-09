Wien stockt Anti-Corona-Personal massiv auf

17.978 Anrufe bei Hotline

Bei der Hotline 1450 melden sich jene Menschen, die vermuten, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. In den vergangenen Tagen und Wochen ist die Zahl der Anrufe massiv in die Höhe gegangen. Wurden beispielsweise laut dem medizinischen Krisenstab der Stadt am 8. August noch 1222 Anrufe verzeichnet, waren es am Dienstag 17.978 Anrufe.