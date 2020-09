Ring frei zum Kampf um die Steiermark!

Dass die Partie in Hartberg steigt, ist den Blackies übrigens gar nicht so unrecht: Denn die oststeirischen Europacup-Fighter haben am eigenen Rasen Probleme, sind bereits seit zehn Spielen ohne Heimsieg. Den letzten Dreier gab’s am 7. Dezember 2019 beim 3:2 gegen St. Pölten.