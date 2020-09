Opposition kritisiert Platter wegen Reisewarnung

Der Tiroler NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer zeigte sich indes „schockiert über die Reisewarnung“. Er sah die Verantwortung beim Kanzler: „Die ÖVP unter Bundeskanzler Kurz haben mit diesen Reisewarnungen innerhalb der Europäischen Union angefangen und über Nacht Grenzen geschlossen. Wohin das führt, sieht man jetzt. Den Virus wird man so sicherlich nicht in Europa besiegen“, so Oberhofer. Der „Irrsinn“ mit den Reisewarnungen müsse „endlich gestoppt werden“.