Stundenlange Suchaktion bei strömendem Regen

Ein 88-Jähriger ist am Freitagabend in Mariazell (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) im Zuge einer groß angelegten Suchaktion bei strömendem Regen gefunden worden. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Nachmittag von seinem Weg auf eine Weide nicht mehr zurückgekehrt. Spät in der Nacht wurde er stark unterkühlt einige hundert Meter von seinem Wohnhaus entfernt angetroffen und ins Spital gebracht.