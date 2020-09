„Swarovski-Zentrale muss in Wattens bleiben!“

„Jahrzehnte mit viel Steuergeld unterstützt“

„Es ist offensichtlich, dass die neue Konzernführung nicht mehr an einem Erhalt der Zentrale Wattens interessiert ist und das Unternehmen komplett in die Schweiz transferieren will“, sagt Zangerl. Für Wattens würde das eine enorme Re-Dimensionierung bedeuten. „Scheinbar ist die Strukturreform unumgänglich geworden. Wer aber in den letzten Jahrzehnten mehr als einmal mit viel Steuergeld unterstützt wurde, sollte darüber nachdenken, ob der Ausverkauf des Unternehmens wirklich der richtige Weg ist“, so Zangerl.