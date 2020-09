Seoul: Beamter aus Südkorea in Nordkorea getötet

Wie das südkoreanische Verteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, war der 47-jährige Mitarbeiter der Fischereibehörde von seinem Patrouillenboot nahe der zu Südkorea gehörenden Insel Yeonpyeong verschwunden und dann in nordkoreanisches Gewässer gelangt. Der Mann sei daraufhin von nordkoreanischen Sicherheitskräften erschossen worden, hieß es laut Seoul anhand einer Analyse von Geheimdienstinformationen. Die Leiche des Mannes sei in Nordkorea verbrannt worden.