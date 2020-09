27 Corona-Fälle im Schremser Hochzeits-Cluster

Die Hochzeitsfeier, die am 12. September in Schrems in Niederösterreich über die Bühne ging, zieht - wie berichtet - immer weitere Kreise. Mittlerweile bestätigten die Gesundheitsbehörden insgesamt 27 Infizierte, am Vortag waren es noch 15 gewesen. Auch wurde nun eine Verbindung zu einer Verlobungsfeier bestätigt, die eine Woche später, ebenfalls in Schrems, stattfand.