Steirer spielen die Hauptrolle im Transfer-Theater

Vor dem steirischen Fußball-Bundesliga-Derby am Sonntag (14.30) in Hartberg zwischen dem TSV und dem SK Sturm spielen die steirischen Klubs auch in der zu Ende gehenden Transferzeit die Hauptrolle. Auf der Seite der Hartberger wurde zuletzt der Abgang von Spielmacher Rajko Rep kolportiert - der Slowene selbst gibt sich in der Sache sehr bedeckt. Bei Sturm zeichnet sich hingegen endlich ein Ende der leidigen Causa um den ausgemusterten Lukas Spendlhofer ab: Dem Ex-Kapitän wurde ein Angebot zur Vertragsauflösung unterbreitet.