Politiker angeblich im Visier von Auftragsmörder

SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner verlangt nun Auskunft von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Dazu kündigte der Abgeordnete eine parlamentarische Anfrage an den Ressortchef an. Wissen will er u.a. wann Nehammer erstmalig von den Aussagen des angeblichen türkischen Agenten Kenntnis erlangt hat, vom wem der Ressortchef informiert wurde und welche Anweisungen er dem BVT gegeben hat.