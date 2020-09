Bereits mehr als 200.000 Corona-Tote in den USA

Die Zahl der Corona-Todesfälle steigt und steigt in den USA. Am Dienstag wurde die Schwelle von 200.000 Toten überschritten. Die USA stehen damit für rund jeden fünften Todesfall weltweit, seit Beginn der Pandemie wurden in dem Land rund 6,86 Millionen Infektionsfälle bestätigt - auch das ist ein internationaler Höchstwert. Dies geht aus Daten der Universität Johns Hopkins in Baltimore hervor.