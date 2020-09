Tirols SPÖ-Chef würde Flüchtlingskinder aufnehmen

Schließlich habe er in der Gemeinde vor wenigen Monaten einen neuen Kindergarten eröffnet und dabei „in viele erwartungsvolle, neugierige und unschuldige Augen gesehen“. Grundsätzlich brauche es in dieser Frage aber auch „endlich eine europäische Lösung“, so Dornauer, nicht gerade als Vertreter des linken Parteiflügels bekannt: „Die Bilder aus dem Jahr 2015 an Österreichs Grenzen dürfen sich keinesfalls wiederholen“. Wenn man ihm das als „restriktiv“ auslege, könne er „gut damit leben“, erklärte der Tiroler Vorsitzende.