Mann (60) ertrank nach Vereinsausflug in der Enns

Der Mann hatte nach einem Vereinsausflug am Samstag in einem unmittelbar neben der Enns liegenden Vereinshaus in Hieflau (Gemeinde Landl) gefeiert. Gegen Mitternacht verließ er das Lokal. Bei einem unweit entfernten Lokal, das der 60-Jährige angeblich noch aufsuchen wollte, sei er laut Polizei nie angekommen.