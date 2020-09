Grabstein begrub Friedhofsbesucher unter sich

Es ist ein Ort, an dem man sich besinnen kann, zurückziehen, trauern - kein Ort, an dem es zu tumultartigen Szenen kommt. So geschehen aber am Sonntag auf dem Friedhof in Maria Ellend im niederösterreichischen Bezirk Bruck an der Leitha. Ein Friedhofsbesucher (53) wurde von einem umstürzenden Grabstein getroffen und schwer verletzt.