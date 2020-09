Aufsteirern für ein Stückerl Normalität

„Aufsteirern“, also ein Volksfest im Fernsehen (am 3. Oktober, ab 21.20 Uhr in ORF 2) pandemiebedingt stattfinden zu lassen, ja, geht denn das überhaupt?, ORF-Steiermark-Chef Gerhard Koch? „Klar geht das“, so der Medienmanager, als wir ihn im Talk mit „Steirerkrone“-Chefredakteur Oliver Pokorny und den „Krone“-Geschäftsführern Gerhard Valeskini und Christoph Niemöller erwischten. Und es sei verraten, er hielt Wort. Bei teilnehmenden Künstlern wie den Seern: „Wir hatten heuer nur drei Auftritte. Wir sind ,hungrig‘, wollten wieder für Menschen spielen“, so Ober-Seer Alfred Jaklitsch freudig.