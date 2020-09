Weratschnig und Oschmautz nicht im Podestbereich

Österreichs Elite der Wildwasser-Kanuten ist am ersten Finaltag der Europameisterschaften in Prag den Medaillenrängen nicht sehr nahe gekommen! Nadine Weratschnig belegte am Samstag im Canadier-Einer Rang neun, der ebenso für Olympia 2021 qualifizierte Felix Oschmautz im Kajak-Einer Platz 14. Die Titel gingen an die Lokalmatadore Gabriela Satkova bzw. Jiri Prskavec.