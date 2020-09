Anschober: „Wien muss Geld in die Hand nehmen“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet wegen langer Wartezeiten bei der Auswertung von Corona-Tests Versäumnisse in manchen Bundesländern. Es hätten zwar einige Behörden bereits Personal aufgestockt, besonders in Wien müsse dafür aber „massiv Geld in die Hand genommen“ werden, sagte er im Ö1-„Journal zu Gast“ am Samstag. Außerdem befürchtet der Minister, dass die Zahl der Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung bis Monatsende im dreistelligen Bereich liegen könnte.