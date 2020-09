Während der Fahrt begann Gabelstapler zu brennen!

Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr geriet in Glatzental (Gemeinde Gnas, Bezirk Südoststeiermark) ein Gabelstapler in Brand, während der Fahrer damit auf einer Gemeindestraße unterwegs war. Der Mann konnte den Gabelstapler anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später dürften jedoch die Bremsen des Staplers durch den Brand versagt haben, und das Gefährt rollte auf der abschüssigen Straße in Richtung Wald, wobei es auf Straßenböschung durch eine Eiche vor einem Absturz in den Wald aufgehalten wurde.