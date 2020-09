Zweiter Corona-Lockdown in Israel startet

Die Menschen in Israel müssen sich von Freitag an erneut mit starken Einschränkungen in der Corona-Krise arrangieren. Ein von der Regierung verhängter Lockdown startet am frühen Nachmittag und soll mindestens drei Wochen andauern. Die Maßnahme soll die Zahl der Covid-19-Fälle in dem Land eindämmen. Die täglichen Neuinfektionen waren zuletzt wiederholt auf Rekordwerte gestiegen.