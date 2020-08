Tägliche Neuinfektionen in Israel wieder über 2000

Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in Israel ist erstmals seit einem Monat wieder auf über 2000 gestiegen. Das ist deshalb so besorgniserregend, weil am Dienstag der Schulstart bevorsteht. Israel hat mit seinen 8,8 Millionen Einwohnern eine Bevölkerung, die zahlenmäßig etwa der Österreichs entspricht. Insgesamt wurden nach Ministeriumsangaben bisher 111.393 Fälle erfasst, in Österreich waren es mit Stand Freitag 26.478 jemals positiv Getestete.