„Sturm hat einen Namen, der muss erhalten bleiben“

Das besondere Etwas

Da ist die Situation, was Druck angeht, bei Hartberg eine andere. Obwohl selbst dort nach den starken Ergebnissen die Erwartungshaltung gestiegen ist. Aber Markus Schopp ist einer, der damit umgehen kann. Er weiß, wo er mit seiner Truppe steht und dass auch der Gegner nicht schläft. Andererseits waren sie jetzt da oben dabei und können sich nicht mehr verstecken. Also heißt’s punkten! Denn das Ziel muss die erneute Teilnahme an der Meistergruppe sein. Mit Tadic und Rep sind die wichtigsten Spieler geblieben. Sie haben das besondere Etwas. Wenn man sich das 1:1 von Tadic gegen Altach anschaut, weiß ich nicht, ob das alle Stürmer so hinbekommen. An diesem Duo hängt das Spiel. Das wird man am Sonntag gegen den WAC wieder sehen.