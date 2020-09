Wer am Markt keine Maske trägt, zahlt 50 Euro

Erinnerung auch mit Megafonen

Die Anordnung gilt für Standler wie für Konsumenten. Das Marktamt habe, so Sima, auch mehr Platz zwischen den Bauernmarktständen geschaffen und das Personal aufgestockt. An einigen Standorten sei auch das Areal vergrößert worden. Bodenmarkierungen sollen an Abstandsregeln erinnern. Angeblich will man auch mit Megafonen laufend auf die Bestimmungen hinweisen ...