Der „Herr des Todes“ wollte nur scherzen

14. Oktober 2016. Zwei Mitarbeiterinnen des Clementinums in Kirchstetten baten um ein Gespräch mit Vorgesetzten. Was folgte, war eine Lawine an Fassungslosigkeit, aber auch sofortigen Konsequenzen. Ein Diplompfleger und drei Hilfskräfte wurden entlassen - sie sitzen nun auf der Anklagebank. Ihnen wird Quälen, Vernachlässigen und auch sexueller Missbrauch von wehrlosen Personen vorgeworfen. Die Opfer waren die Schwächsten: dement, bettlägrig, der Sprache nicht mehr mächtig. „Sie konnten nicht einmal um Hilfe rufen“, sagt die Staatsanwältin, die die Höchststrafe (bis 15 Jahre) will: „Das Hemmnis Angehöriger, ihre betagten Verwandten in ein Heim zu geben, wurde ebenso wie das allgemeine Vertrauen in die Pflege zutiefst erschüttert.“