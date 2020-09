Nazi-Sager: Bedingte Haft für Grazer Polizist

„Sarkastisch gemeint“

Der Polizist gab an, die Nazi-Bilder und -Sprüche, die er oft via WhatsApp versendet hatte, seien „sarkastisch“ gemeint gewesen. Die Frau erklärte, sie habe mit den insgesamt vier verschickten Nachrichten nur für „gute Stimmung“ zwischen sich und dem Kollegen sorgen wollen, was ihr die Laienrichter letztlich glaubten.