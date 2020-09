Entscheidung Salzburgs im Umgang mit Fischotter

Nach dem Gutachten sind Ausnahmen vom Schutzstatus nur möglich sind, wenn es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt. In diesem Fall aber ist der Bau eines otterdichten Zauns das gelindeste, zweckmäßigste und vor allem nachhaltigste Mittel. Der Antrag war der bisher erste in Salzburg für Eingriffe in die wachsende Fischotterpopulation. Mit der Rückkehr des Wassermarders in sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet kommt es mitunter zu Konflikten mit Fischteichbesitzern und Anglern.