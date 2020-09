Fixkostenzuschuss sorgt für Aufregung mit Brüssel

Telefone laufen heiß

Am Dienstagnachmittag wurde jedenfalls an einer Lösung gearbeitet - der Dienstag ist der letzte Tag, an dem der Zuschuss beantragt werden kann. Zwischen Wien und Brüssel glühten daher auf Beamtenebene die Telefone. Blümel, auch Spitzenkandidat der Volkspartei bei der nahenden Wien-Wahl, hatte am zuvor zu einem Gespräch zwischen betroffenen Unternehmern und dem Vertreter der EU-Kommission in Österreich, Martin Selmayr, geladen.