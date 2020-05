Fixkostenzuschuss: Antrag ist ab jetzt möglich

Der Fixkostenzuschuss in der Corona-Krise kann nun auch schon ab 500 Euro Zuschuss binnen drei Monaten beantragt werden. Ursprünglich war ein Zuschuss erst ab 2000 Euro binnen drei Monaten vorgesehen. „Mit dem Fixkostenzuschuss starten wir die größte Förderung in der Geschichte Österreichs. Der Staat ersetzt für maximal drei Monate bis zu 75 Prozent der Fixkosten“, so Finanzminister Blümel. Die SPÖ hatte vorige Woche Kritik an der ursprünglich geplanten 2000-Euro-Schwelle geübt.