Zwei Fahrzeuge nach Unfall an Kreuzung Schrott

Gegen 22.10 Uhr fuhr ein Einheimischer (88) am Sonntag mit seinem Pkw in Richtung B 179 Fernpassstraße. Auf dieser waren zur selben Zeit ein 59-jähriger Wohnmobilfahrer Richtung Norden und der Lenker eines Kleinlastwagens (47) Richtung Süden unterwegs. Als der Einheimische an der Kreuzung auf die B 179 einbog, muss er das von rechts kommende Wohnmobil übersehen haben.