„Unglaublich!“ Ein Wort zum Kapitän brachte Sperre

Der sah in Wien Gelb-Rot, beide Verwarnungen wegen Kritik - muss man sich da als Spielertrainer nicht auch selbst an der Nase nehmen? „Die erste Karte ging in Ordnung, aber vor der zweiten habe ich lediglich ,unglaublich’ zu meinem Kapitän Patrick Kienzl gesagt, überhaupt nicht in die Richtung des Referees“, sagt Steinacher, der aber kein Problem daraus machen will: „Bringt ja nichts, manchmal muss man das so hinnehmen.“