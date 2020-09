Mit vielen bunten Masken in den ersten Schultag

Auch für Maximilian beginnt der Schulalltag in der Löwenfeldschule in Linz-Kleinmünchen. „Die Einteilung der Klassen steht seit voriger Woche fest“, erzählen die Eltern. Sie wissen gleich, in welche Kindergruppe sich der Tafelklässler stellen muss. Noch heißt es warten, bis seine künftige Lehrerin das Zeichen gibt: Endlich! In Zweierreihen geht Maximilian mit seinen neuen Kameraden in die Klasse. In den Volksschulen in Ebensee und Roith lief es ähnlich ab, auch hier hieß es für die Eltern: Bitte draußen bleiben!