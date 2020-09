Zwei Frauen in der Nacht vom Schneeberg gerettet

Ein einsatzreiches Wochenende hat es auf der Rax und dem Schneeberg gegeben: Die niederösterreichische Bergrettung musste insgesamt viermal ausrücken. So wurden auf der Kletterroute am Brunnerweg in der Stadelwand am Schneeberg zwei Frauen in der Nacht auf Sonntag in Sicherheit gebracht - der Einsatz dauerte bis in die frühen Morgenstunden an.