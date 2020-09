„Jetzt geht‘s darum, wie Tirol durch Winter kommt“

Am Sonntagabend trat Tirols Landeshauptmann Günther Platter vor die Kamera und richtete sich mit eindringlichen Worten an die Bevölkerung in Tirol. Platter reagiert damit auf die erneut steigenden Infektionszahlen und appelliert einmal mehr, Maske zu tragen, Abstand zu halten und aufeinander zu schauen.